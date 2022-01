" Man benötigt einen CT-Wert von 40 oder geringer, um einen positiven Test zu haben. Das ist ein internationaler Standard ", sagte Pau Mota, Senior Manager für Medizin und Wissenschaft beim IOC , am Mittwoch (12.01.2022) bei einem virtuellen Presse-Briefing. Allerdings, so ergänzte Mota, führe ein CT-Wert zwischen 30 und 40 nicht automatisch zur Isolation. Man wisse, dass nicht jede Person in diesem Wertebereich infektiös sein müsse. " Bei einem Wert zwischen 30 und 40 sollen internationale Experten entscheiden. Bei jeder Person kommt es dann zu einer Einzelfallprüfung. " Wie sich dieses internationale Expertenkomitee zusammensetzt, wurde nicht ausgeführt.

Risikobewertung in mehreren Schritten

In die Risiko-Bewertung solle zudem nicht nur der PCR -Test einfließen. Laut so genanntem Playbook für die Olympischen Spiele sollen bei Entscheidungen zudem Impfstatus, Werte bei vergangenen Testungen, die Anzahl von Covid-19 -Antikörpern und Risikofaktoren für eine Corona-Infektion hinzugezogen werden.

Kritik vom DSV-Alpindirektor