Nach Olympia - Hier herrscht noch Hochspannung im Wintersport

Eissschnelllauf

Die deutschen Eisschnellläufer haben den Anschluss an die Weltspitze komplett verloren - aber die Chance zur Olympia-Wiedergutmachung kommt so schnell wie in keiner anderen Wintersportart: Am 3. März beginnen in Norwegen die Weltmeisterschaften in Sprint und Mehrkampf, dann folgt eine Woche später in Heerenveen das große Saisonfinale um die Kristallkugeln.

Eiskunstlaufen

Die Eiskunstläufer haben Olympia geprägt - leider hauptsächlich durch den "Fall Walijewa" und die anschließende Diskussion um den Umgang mit Druck und ein Mindestalter der Athletinnen und Athleten.