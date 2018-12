Die Wintersport-Höhepunkte am Wochenende

Ein Höhepunkt am Samstag: Der Riesenslalom der Herren in Val d’Isère mit Stefan Luitz. Die Damen fahren in St. Moritz einen Super-G. Mit dem Damen-Sprint im Biathlon ist für Spannung am Nachmittag gesorgt. Abgesagt wurde dagegen der Heim-Weltcup der deutschen Skispringer in Titisee-Neustadt.