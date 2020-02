Livestream - Skicross in Russland

Video: Die deutschen Biathleten hoffen auf die "Wunderwaffe Schleiftruck"

Bei der Biathlon-WM in Antholz kommt erstmals ein Schleiftruck zum Einsatz, in dem die Ski der Athleten perfekt auf die Schneebedingungen abgestimmt werden sollen. Ein Blick in die mobile Werkstatt. | video