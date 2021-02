Einen Tag nach dem furiosen Sieg von Florian Wilmsmann beim Skicross-Weltcup in Bakuriani (Georgien) waren die Deutschen bei der Premiere des Mixed-Wettbewerbs im Skicross nur Zuschauer. Beim Sieg der Schweizer Fanny Smith und Jonas Lenherr blieb den DSV -Assen nur die Rolle abseits der Piste, weil es schlichtweg an Frauen fehlte und die FIS die Idee ablegte, sich weibliche Starterinnen anderer Nationen zu "borgen".

Maier und Zacher fehlen verletzt

Deutschlands Top-Skicrosserinnen Daniela Maier (Kreuzbandriss) und Heidi Zacher (Sprunggelenk) fehlen aktuell verletzt. So traten am Samstag im Einzel auch nur deutsche Männer an - und die glänzten beim WM -Testevent mit dem Wilmsmann-Sieg. Dazu fuhren Cornel Renn (11.) und Tim Hronek (16.) in die Top 20.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Werbung für Olympia

Am Sonntag (28.02.2021) starteten 13 Mannschaften bei der Mixed-Premiere, allein fünf Teams stellte Kanada. Bei dem Teamevent gingen jeweils ein Mann und eine Frau ins Rennen. Die Männer legten vor, die Frauen starteten dann mit dem zeitlichem Abstand, den die Männer herausgefahren hatten.



Die schnellsten zwei jedes Laufes kamen eine Runde weiter. Die Skicrosser hoffen, dass der Mixed-Wettbewerb vom IOC ins Olympiaprogramm 2026 aufgenommen wird. Bisher werden in der spektakulären Sportart Medaillen nur in den Einzel-Wettbewerben vergeben.

Auch Kanada und Schweden auf dem Podest

Beim Testlauf in Bakuriani, wo 2023 die Weltmeisterschaft stattfindet, schafften neben Sieger Schweiz auch Kanada und Schweden den Sprung auf das Siegerpodest.