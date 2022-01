Ski-Freestylerin Cakmakli schafft Olympia-Norm

Die 27-jährige Allgäuerin qualifizierte sich in der Halfpipe am Donnerstag (Ortszeit) zwar nicht für das Finale, schaffte als 13. aber ihr zweites Top-15-Ergebnis in diesem Winter. Kurz vor dem Jahreswechsel war sie im kanadischen Calgary ebenfalls auf Platz 13 gelandet.

Cakmakli wird in Peking zum dritten Mal bei Olympischen Spielen dabei sein. Bei ihrer Olympia-Premiere in Sotschi 2014 hatte die 27-Jährige Platz 14 erreicht, vier Jahre später in Pyeongchang belegte sie Rang acht.

Eichinger mit Chance auf Olympia-Teilnahme

Auch Teamkollegin Alia Delia Eichinger dürfte in China dabei sein: Die 20-Jährige aus Reichenberg im Bayerischen Wald erreichte in Mammoth als Neunte erstmals das Finale bei einem Slopestyle-Weltcup. Fährt sie dort unter die besten Acht, darf sie in Peking starten. Die erste Hürde, einen Platz unter den Top 30 der Weltrangliste, hat sie bereits genommen. Die Winterspiele in China beginnen am 4. Februar.

dpa/sid | Stand: 07.01.2022, 10:00