Nach Platz 15 beim Weltcupauftakt im finnischen Ruka und Rang elf eine Woche später am gleichen Ort hat sich die einzige deutsche Ski-Freestylerin auf Top-Niveau erneut gesteigert. Am Freitag wurde sie bei der dritten Auflage des Aerials-Weltcups in Ruka Zehnte.

Beim Sieg von Anastasija Nowossad (Ukrainer/98,70 Punkte) kam Weiss auf 60,79 Zähler. Im Gesamtweltcup belegt die Fünftplatzierte des vergangenen Jahres Rang elf. Die Führende dieser Wertung Xu Mengtao (China) musste sich diesmal mit 91,83 Punkten mit dem zweiten Platz begnügen, Dritte wurde Olga Poljuk (Ukraine/79,75 Punkte).