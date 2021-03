Deutsche beim Snowboardcross in Veysonnaz chancenlos

Die deutschen Snowboardcrosser haben beim Weltcup in Veysonnaz mit dem Sieg nichts zu tun gehabt. Martin Nörl schied in der Schweiz am Samstag als bester Starter von Snowboard Germany im Viertelfinale aus. Für seine Teamkollegen Leon Beckhaus und Paul Berg war bereits im Achtelfinale Endstation.

Der Sieg ging an den Österreicher Alessandro Hämmerle, der sich damit zum dritten Mal den Gesamtweltcup sicherte. Hagen Kearney ( USA ) und Merlin Surget ( FRA ) fuhren auf das Podest.

Bei den Frauen gewann die Tschechin Eva Samkova vor der Italienerin Michela Moioli und entschied das Gesamtklassement damit ebenfalls knapp für sich. Vor dem letzten Rennen war das Duo noch punktgleich gewesen. Eine deutsche Athletin war in Veysonnaz nicht am Start.