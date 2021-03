Ski-Freestyler Andri Ragettli hat sich bei der WM in Aspen den Sieg und damit Gold im Slopestyle gesichert. "Ich fühle mich großartig. Als die WM in China abgesagt wurde, war ich down. Dann kam die Meldung, dass Aspen einspringt. Vielen Dank dafür. Es ist ein großer Tag für mich“ , sagte der Schweizer, der sich mit dem dritten Run und 90,65 Punkten den Titel sicherte. Für den 22-Jährigen ist es die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die US -Amerikaner Colby Stevenson (89,55 Punkte) und Alexander Hall (86,01).

Chinesin Gu gewinnt überlegen

Bei den Frauen holte sich die Chinesin Eileen Gu ihren zweiten Titel bei dieser WM. Die 17-Jährige setzte sich nach dem Sieg in der Halfpipe auch im Slopestyle mit 84,51 Punkten durch. Auf Platz zwei landete die Schweizerin Mathilde Gremaud (75,78 Punkte), die Olympia-Zweite von Pyeongchang. Bronze ging an die Kanadierin Megan Oldham (75,50).

Zweiter Titel für Eileen Gu

Deutsche verpassen Finals

Das Slopestyle-Finale ging ohne deutsche Beteiligung über die Bühne. Aliah Delia Eichinger kam nur auf 37,30 Punkte und wurde 15., Vincent Veile auf Rang 30 (60,25) und David Zehentner auf Platz 37 (47,00) waren bei den Männern ohne Chance.