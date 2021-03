Emma Weiß überzeugt bei Aerials in Almaty

Nachdem sie zum Saisonauftakt in Abwesenheit einiger Spitzenathleten als sensationelle Zweite in Ruka/Finnland erstmals im Weltcup in die Top Ten gesprungen war, etablierte sie sich im Verlauf der Saison in der erweiterten Weltklasse. Bei insgesamt sieben Weltcup-Wettbewerben erreichte Weiß sechsmal eine Platzierung in den Top Ten.

sid | Stand: 13.03.2021, 09:28