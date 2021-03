Beim Big-Air-Wettbewerb in Aspen gibt es am Dienstag atemberaubende Kunstsprünge über den großen Kicker zu sehen. Dabei versuchen die Athleten möglichst viele und schwierige Tricks einzubauen und diese auch noch sicher zu landen.

Die Judges (sechs Punktrichter) beurteilen nach den Kriterien Style, Schwierigkeit, Höhe des Tricks sowie Ausführung der Landung, wobei jeweils die beste und die schlechteste Note aus der Wertung fallen. Dabei haben die Athleten ingsesamt drei Versuche, die beiden besten werden addiert und gewertet. Ins Finale ziehen zwölf Männer und acht Frauen ein.

Dieser Livestream ist ab dem 16.03.2021 17.00 Uhr abrufbar















Livestream - Big Air bei der WM in Aspen. Sportschau. . 05:00:00 Std. . Verfügbar bis 16.03.2021. Das Erste.

Das Trickniveau wird so hoch wie nie sein. Erwartet werden viele Triple Corks 1440 - drei Überkopf-Rotationen und vier Drehungen um die Körper-Längsachse. Beim Triple Cork 1620 sind es drei Salti und viereinhalb Schrauben. Vielleicht wird sogar der ein oder anderen Quad Cork 1.800 gesprungen. Das wären dann vier Salti und insgesamt fünf volle Rotationen.

Snowboarder Gütl springt ins Big-Air-Finale

Vom Team Snowboard Germany hat Leon Gütl als einziger Starter das Finale - am Dienstag ab 20.30 Uhr (Freeski ab 17 Uhr) im Livestream - erreicht. Der 19-Jährige Bischofswiesener wurde in der zweiten Qualifikationsgruppe mit 83,50 Punkten Sechster. "Ich habe den Trick, so wie ich ihn jetzt gelandet habe, vielleicht einmal davor im Training gelandet. Ich bin krass happy", sagte Gütl, nach dem bislang größten Erfolg seiner Laufbanhn. Für Leon Vockensperger und Noah Vicktor reichte es hingegen nicht für den Sprung unter die besten Zwölf. Noah wurde 19., Vockensperger landete auf Platz 22.

Die Favoriten

Der Norweger Stale Sandbech tritt als Titelverteidiger von 2017 an. 2019 war der Big-Air-Wettberb bei der WM in Park City wegen der schlechten Witterungsbedingungen ersatzlos gestrichen worden. Teamkollege Marcus Kleveland hatte im Januar bei den X-Games 2021 Gold gewonnen. Beste der Qualifikation waren der Kanadier Mark Mc Morris und der Finne Rene Rinnekangas.

Morgan verpasst Finale nur knapp

Bei den Frauen verpasste Annika Morgan den Einzug ins Big-Air-Finale denkbar knapp. In der Qualifikation landete die 19-Jährige nach zwei guten Läufen mit 74,50 Punkten auf dem neunten Rang. Zu Platz acht und dem damit verbundenen Finalticket fehlten der Miesbacherin drei Punkte.

Die Favoritinnen

Olympiasiegerin Anna Gasser, Dritte in Kreischberg, war die Qualifiakationsbeste. Die 29-Jährige Österreicherin kann im Finale den WM-Titel nach 2017 erneut perfekt machen. Auch bei den Frauen war die Medaillenvergabe 2019 ausgefallen.

Zu den Favoritinnen um den Sieg zählt zudem die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott, die die Quali als Dritte beendete. Die Slopestyle-Weltmeisterin von 2019 und 21 hatte beim Big-Air-Weltcup am Kreischberg gewonnen und Bronze bei den Winter-X-Games geholt. Gold ging an die Amerikanerin Jamie Anderson, die am Montag als Achte noch ins Finale einzog.

Freeski Big Air Qualifikation am Montag-Abend

David Zehentner und Vincent Veil wollen sich im Freeski-Wettbewerb für das Big Air-Finale der Männer qualifizieren. Aliah Delia Eichinger hofft auf einen Top-acht-Platz bei den Frauen.

Bei den Männern geht der Schweizer Andri Ragettli als Topfavorit in den Wettbewerb. Bei den Winter-X-Games 2021 holte er bereits Gold. Auch bei den Frauen ist eine Eidgenossin zu schlagen. Mathilde Gremaud hatte an gleicher Stelle bei den Frauen abgeräumt.

Die spektakulären Bilder von der WM in Aspen können Sie am Dienstag ab 17 Uhr im Sportschau-Livestream abrufen.

red/dpa | Stand: 15.03.2021, 16:00