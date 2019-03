Skispringen der Männer: Noch steht Gesamtweltcup-Sieger Ryoyu Kobayashi ( JPN ) in der Skiflug-Disziplinwertung ganz oben, doch Markus Eisenbichler, Kamil Stoch und Co. sind dem Japaner bei zwei noch austehenden Einzelspringen von der ganz großen Schanze in Planica am Freitag und Sonntag dicht auf den Fersen.