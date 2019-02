Eisschnelllauf-WM - 5.000 Meter der Männer im Livestream

07.02.2019 | 01:35:00 Std. | Verfügbar bis 07.02.2019 | Das Erste

Am Auftakttag der Eisschnelllauf-WM in Inzell steht gleich für die Männer ein langes Rennen an. Über 5.000 Meter wird der Weltmeister gesucht. Wie weit nach vorn kann der deutsche Hoffnungsträger Patrick Beckert laufen? Wir zeigen den Wettkampf im Livestream.