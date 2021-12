Video: Skispringen - Früher Abschied der DSV-Adler

Bei schwierigen Verhältnissen hat sich Ryoyu Kobayashi beim Weltcup in Klingenthal den zweiten Sieg in dieser Saison gesichert. Hinter dem Japaner dominierte ein norwegisches Quintett - in der Zusammenfassung. | video