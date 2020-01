"Das ist eine Katastrophe für die Außendarstellung des Verbandes, die sowieso in den letzten zwei, drei Jahren gelitten hat" , sagte Kaufmann-Ludwig der Online-Ausgabe der "Sächsischen Zeitung" . Der 23-Jährige hält einen öffentlichen Brief in Ausnahmefällen für denkbar, " also wenn man vorher mit mehreren Anläufen gescheitert ist und nicht angehört wurde. Wenn es aber die erste Wahl auf der Eskalationsstufe ist ", erklärte der Athletensprecher, "ist das nicht im Sinne dessen, was wir alle wollen" .

Shorttrack-Athletensprecher Leon Kaufmann-Ludwig kritisiert das Verhalten von Claudia Pechstein