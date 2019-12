Ihle und Dufter in Kasachstan vorn mit dabei

Erstmals in diesem Winter haben die deutschen Sprinter bei einem Weltcuprennen überzeugt. Nico Ihle und Joel Dufter belegten am Samstag in der kasachischen Hauptstadt Nur Sultan über 1.000 Meter die Plätze fünf und sieben.

Routinier Ihle verlor zwar noch sein Rennen, nachdem er in der letzten Kurve in der ungünstigen Außenbahn laufen musste, der Chemnitzer musste in 1:09,80 Minuten aber nur vier Konkurrenten den Vortritt lassen. Zuvor lief der Inzeller Dufter 1:09,26 Minuten und rehabilitierte sich für seinen Sturz am Vortag über die 500 Meter.

Die Podestplätze gingen an drei Niederländer: Es siegte Thomas Krol in 1:08,42 Minuten vor Kjeld Nuis und Kai Verbij.