Eisschnellläufer Emele verpasst Aufstieg in die A-Gruppe - Dufter verzichtet verletzt

Am finalen letzten Tag des Eisschnelllauf-Weltcups im norwegischen Stavanger hat Stefan Emele für das beste Ergebnis aus deutscher Sicht gesorgt. Der Erfurter wurde am Sonntag (21.11.2021) im Rennen der B-Gruppe in 1:47,883 Minuten Fünfter und verpasste nur knapp den Aufstieg in die A-Gruppe. Ebenfalls gut präsentierte sich Sophie Warmuth. Die 19-jährige Erfurterin sprintete über 500 Meter in der B-Gruppe in 39,243 Sekunden zu persönlicher Bestzeit. Damit erreichte sie Rang elf in ihrem Rennen.

Dufter fehlt wegen Muskelverletzung

Über 500 Meter bei den Männern verzichtete Joel Dufter auf seinen Start in der B-Gruppe verletzungsbedingt. Den Inzeller plagen Probleme mit der Beinmuskulatur. "Wenn er gelaufen wäre, wäre es unter Umständen schlimm geworden. Deswegen ist er lieber nicht gelaufen" , sagte Bundestrainer Helge Jasch. Wegen der Blessur hatte Dufter bereits am Vortag auf einen Start im Teamsprint verzichtet. Zuvor war er im ersten 500-Meter-Rennen am Samstag (20.11.2020) Achter der B-Gruppe geworden.

Dombek 17. - Ihle abgeschlagen