Eisschnelllaufen - Es wird eng für Claudia Pechstein

Die Chancen schwinden: Für Eisschnellläuferin Claudia Pechstein wird es immer schwieriger, sich noch für ihre achten Olympischen Spiele zu qualifizieren. Auch beim Weltcup-Auftakt in Salt Lake City verfehlte die 49-Jährige die nötige Qualifikationszeit.

Als 13. in der B-Gruppe blieb sie über 3.000 Meter unter ihren Erwartungen und war nicht einmal beste Deutsche. Leia Behlau aus Inzell lief mit neuer persönlicher Bestzeit von 4:06,18 Minuten knapp vier Zehntel schneller als Pechstein. Am Sonntag hat die Berlinerin im Massenstart noch eine weitere Chance.

Pechsteins großes Ziel ist die Teilnahme an den Spielen in Peking. Schafft sie es noch, schreibt sie Geschichte. Sie wäre dann die erste Frau, die acht Olympische Spiele als aktive Sportlerin erlebt. Bisher hat nur der japanische Skispringer Noriaki Kasai achtmal an Olympischen Winterspielen teilgenommen.