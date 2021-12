Rekordfestival und Enttäuschungen bei deutschen Eisschnellläufern

Mit 49 Jahren die fünften Olympischen Spiele erleben - Claudia Pechsteins großes Ziel ist die Teilnahme in Peking im Februar 2022. Die gute Nachricht: Claudia Pechstein muss dieses Ziel noch nicht begraben.

Schritt zur Olympia-Qualifikation im Massenstart

Im Massenstart am Sonntag qualifizierte sie sich für das Finale und nahm als achte 60 Punkte und immerhin einen Sprintpunkt mit - Aufatmen! Denn nach der Enttäuschung über 3.000 Meter, als sie am Samstag nicht einmal beste Deutsche wurde, ist die Qualifikation über diese Strecke nicht mehr zu schaffen.

Pechsteins großes Ziel ist die Teilnahme an den Spielen in Peking. Schafft sie es noch, schreibt sie Geschichte. Sie wäre dann die erste Frau, die acht Olympische Spiele als aktive Sportlerin erlebt. Bisher hat nur der japanische Skispringer Noriaki Kasai achtmal an Olympischen Winterspielen teilgenommen.

Michelle Uhrig am Sonntag noch besser als Pechstein

Noch besser als Pechstein platzierte sich am Sonntag Michelle Uhrig: Platz acht (68 Punkte/4 Sprintpunkte). Für den deutschen Eisschnelllaufverband gehörte der Massenstart zu den erfolgreichen Rennen an diesem Wochenende in Salt Lake City, denn beide deutsche Frauen erreichten damit ihre bislang beste Weltcup-Platzierung im Olympia-Winter.

Wer beim Olympischen Massenstart an den Start gehen darf, entscheidet sich in der nächsten Woche beim Weltcup in Calgary.

Dufter steigt in die A-Gruppe in Calgary auf - Peking-Traum lebt

Joel Dufter

Für Joel Dufter lief der Abschlusstag in Salt Lake City klasse: Der Inzeller hat beim Weltcup in Salt Lake City einen deutschen Rekord über 500 m aufgestellt. Er verbesserte die Bestmarke, die zuvor Nico Ihle gehalten hatte, am Sonntag auf 34,200 Sekunden und belegte damit den zweiten Platz in der B-Gruppe.