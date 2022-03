Eisschnelllauf - Ihle verpasst bei Sprint-WM Top Ten

Die deutschen Eisschnellläufer sind bei den Sprint-Weltmeisterschaften im norwegischen Hamar wie erwartet ohne Top-Ten-Platzierung geblieben. Der Chemnitzer Nico Ihle war nach je zweimal 500 Metern und 1.000 Metern mit 141,180 Punkten als 13. bester Deutscher.

Zum Abschluss am Freitag (04.03.) verbesserte sich der 36-Jährige gegenüber dem Halbzeitresultat um einen Rang. Über 1.000 Meter lief er in 1:09,77 Minuten wie am Vortag die siebtbeste Zeit. Über 500 Meter reichte es trotz einer Steigerung gegenüber dem Auftakt mit 35,63 Sekunden nur zu Rang 16 in der Disziplinwertung.