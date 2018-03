Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft steht ohne sportliche Führung da. Nach dem Ende einer enttäuschenden Saison ohne Olympia-Podestplatz haben Sportdirektor Robert Bartko und Cheftrainer Jan van Veen hingeworfen. Das teilte die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft mit.

van Veen: Gespräch ausgeschlagen

Demnach hätten beide noch am Abschlusstag des Weltcupfinals in Minks am Sonntag (19.03.2018) ihre Ämter zur Verfügung gestellt. "Sportdirektor Robert Bartko verlässt den Verband auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen" , heißt es in der Pressemitteilung. Mit van Veen sei am Dienstag (20.03.2018) ein Gespräch über die weitere Zukunft geplant gewesen. Dieses habe der Niederländer ausgeschlagen, und sich stattdessen "selbstständig entschieden, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass er die Zusammenarbeit mit der Deutschen Eisschnelllauf Gemeinschaft nicht fortsetzt."

Bartko seit 2014, van Veen seit 2016 im Amt

Robert Bartko

Bartko war nach einem enttäuschenden Abschneiden der Eischnellläufer bei Olympia 2014 verpflichtet worden, van Veen trat sein Amt im Februar 2016 an. Beide konnten bei Olympia in Pyeongchang das schlechteste Abschneiden deutscher Eisschnellläufer seit 54 Jahren nicht verhindern. Die beste Einzelplatzierung in Südkorea war ein siebter Platz durch Patrick Beckert über 10.000 Meter.

Van Veen: Keine Perspektive

Jan van Veen: "Ich habe große Zweifel"

Van Veen begründete seinen Rücktritt einer fehlenden sportlichen Perspektive der deutschen Eisschnellläufer: "Zwei Jahre habe ich mit viel Spaß und voller Energie für die DESG gearbeitet. Ich sehe aber langfristig keine Möglichkeiten, die DESG wieder an die Weltspitze zu Führen" , erklärte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zu seinem Rücktritt sagte er: "Ich habe große Zweifel, ob die notwendige Umstrukturierung, die meiner Meinung nach durchgeführt werden muss, durch alle am Prozess beteiligten Personen mitgetragen werden würde. Ich habe mich deswegen entschieden, meinen Vertrag mit der DESG nicht zu verlängern."

dh/dpa | Stand: 19.03.2018, 07:48