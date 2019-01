Nico Ihle arbeitet sich bei Sprint-EM nach vorn

Roxanne Dufter verpasst Finale der Allrounderinnen

Bei der Mehrkampf-Entscheidung der Frauen hat Roxanne Dufter das Finale verpasst. Über 1.500 Meter kam die Inzellerin in 2:00,72 Minuten nicht über den elften Platz hinaus. Damit verfehlte die 26-Jährige den Einzug in die Runde der besten Acht über 5.000 Meter. Die Berlinerin Michelle Uhrig, die für die an einer Rückenverletzung laborierenden Claudia Pechstein nachnominiert worden war, belegte in der Endabrechnung Rang 15.

Mit ihrem dritten Streckenerfolg überzeugte am Samstag die Niederländerin Antoinette de Jong und setzte sich in 1:57,03 Minuten auf der Mittelstrecke durch. Sie hat damit über 5000 Meter mehr als zwölf Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Italienerin Francesca Lollobrigida. Titelverteidigerin Ireen Wüst aus den Niederlanden belegt vor der Schluss-Distanz nur den vierten Rang.