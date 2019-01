Eisschnelllauf

Eisschnellläufer Dufter mit gutem Start in Sprint-EM

Joel Dufter hat einen guten Start in den Sprint-Mehrkampf bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Klobenstein hingelegt. Über die 500 Meter kam der Inzeller Sprint-Mehrkampf hingelegt. In 35,79 Sekunden kam der Inzeller beim Sieg des Niederländers Kai Verbij (35,23) auf Platz acht.