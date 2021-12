Eisschnelllauf: Rijhnen läuft mit Platz drei zum Peking-Ticket

Der 31 Jahre alte ehemalige Inline-Weltmeister musste sich am Samstag (12.12.2021) in der Olympiastadt von 1988 nach 16 Runden nur dem Niederländer Bart Hoolwerf und Bart Swings aus Belgien geschlagen geben.

Schon am Freitag schneller als Beckert

Bereits am Freitag hatte Rijhnen für eine Überraschung gesorgt, als er als Zweiter des B-Finales über 5.000 Meter in 6:12,11 Minuten schneller war als der mehrfache deutsche Meister und Rekordhalter Patrick Beckert. Der Erfurter hatte kurz zuvor in der A-Gruppe in 6:12,70 Minuten den achten Platz belegt.