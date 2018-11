Eisschnellläufer bleiben in Obihiro ohne Podest

Die deutschen Starter sind beim Auftakt in den Eisschnelllauf-Weltcup komplett ohne Podestplatzierung geblieben. Am letzten Tag des Weltcups im japanischen Obihiru gab es noch einmal die Ränge vier, sechs, acht und zwölf.

Beckert fehlen nur zwei Hundertstel

Dem Podest am nächsten kam dabei Patrick Beckert über 5.000 Meter. Der Erfurter wurde Vierter und verpasste den dritten Rang nur um zwei Hundertstel Sekunden. Beckert, der in dieser Saison ohne Trainer und mit neuen Kufen an den Start geht, schwankte nach dem Wettkampf zwischen Freude und Ärger: "Es war ein sehr starkes Rennen und auch die Zeit war gut. Am Ende bin ich aber am Podest vorbei. Schade, aber das war ein starker Auftakt."

Dufter starker Sechster: "So kann es losgehen"

Aller Achtung wert ist auch Platz sechs für Joel Dufter über 1.000 Meter. Der 23-Jährige erzielte damit ein Top-Ergebnis. Zum ersten Weltcup-Einzel-Podestplatz seiner Karriere fehlten dem Bayern allerdings 0,79 Sekunden. Dufter, dessen beste Weltcup-Einzelplatzierung Rang fünf ist, war nach dem Rennen dennoch zufrieden: "Rang sechs schätze ich sehr stark ein. Wir haben letzte Woche noch gut trainiert. Ich bin sehr zufrieden. So kann es losgehen" , sagte er in der ARD . Im selben Rennen wurde Nico Ihle Achter und sagte danach: "Das hat mich ganz schön Kraft gekostet. Aber solche Rennen machen mich am Ende auch nur stärker." Der Sieg ging an den russischen Europameister Pawel Kulischnikow.



Im anschließenden Teamsprint wurden Dufter und Ihle gemeinsam mit Hendrik Dombek Siebte.

Pechstein verpasst Rang 10

Über 3.000 Meter der Frauen verpasste Claudia Pechstein die Top 10. In 4:09,52 Minuten erreichte die 46-jährige Berlinerin im ersten Langstrecken-Rennen des Winters nur zu Rang zwölf. Der Sieg ging an 5.000-Meter-Olympiasiegerin Esmee Visser aus den Niederlanden, die in 4:04,60 Minuten rund fünf Sekunden schneller war.

