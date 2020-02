Der Erfurter Eisschnellläufer Patrick Beckert hat beim Weltcup im kanadischen Calgary für das beste Resultat aus deutscher Sicht gesorgt. Der 29-Jährige wurde am Samstag (08.02.2020) über 5.000 Meter Achter. In 6:14.808 Minuten blieb Beckert rund sieben Sekunden unter seiner persönlichen Bestleistung (6:07.020) sowie der Siegerzeit des Niederländers Patrick Roest (6:07.404 Minuten).

1.000 Meter: Ihle und Dufter auf Rang elf und zwölf

Bei der Generalprobe für die Einzelstrecken- WM in der kommenden Woche in Salt Lake City, hatte es an diesem Wochenende kein anderer deutscher Läufer in einem A-Rennen in die Top 10 geschafft.



Eis-Sprinter Nico Ihle wurde in seinem 1.000-Meter-Rennen in der A-Gruppe Elfter. In 1:07,64 Minuten blieb der Chemnitzer knapp vor seinem Inzeller Teamkollegen Joel Dufter, der in 1:07,69 Minuten Zwölfter wurde. Ihle lag in seinem Lauf bis zur zweiten von drei Zwischenzeiten auf Top-6-Kurs, verlor hintenraus aber Zeit. Der Sieg ging an den Russen Pawel Kulischnikow, der in Bahnrekordzeit von 1:06,49 Minuten gewann. Ebenfalls in Bahnrekordzeit gewann die Japanerin Miho Takagi über 1.500 Meter (1:50.337 Minuten).



Bereits am Freitag (07.02.2020) liefen Claudia Pechstein und Roxanne Dufter als einzige deutsche A-Gruppen-Starterinnen über 3.000 Meter auf Rang zwölf und 15.

B-Gruppe: Marx Letzter über 1.000 Meter

In den B-Gruppen-Rennen erreichte Roxane Dufter als Vierte über 1.500 Meter ihr bestes Ergebnis. In 1:55.703 Minuten war die 27-Jährige 1,06 Sekunden langsamer als Siegerin Ayano Stao aus Japan. Jeremias Marx wurde über 1.000 Meter in 1:16.424 Minuten 28. und damit Letzter. Hendrik Dombek wurde disqualifiziert. Über 5.000 Meter liefen Felix Maly und Fridtjof Petzold persönliche Bestzeit. Beim Sieg des Niederländers Douwe de Vries landeten sie auf Rang 14 und 17. Am Freitag hatten vier deutsche Läufer in B-Gruppen-Rennen persönliche Bestzeiten aufgestellt.

dh | Stand: 08.02.2020, 23:56