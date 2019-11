Deutsche Eisschnellläufer erneut deutlich geschlagen

Die deutschen Eisschnellläufer sind auch zum Abschluss des zweiten Saison-Weltcups im polnischen Tomaszow Mazowiecki am Sonntag (24.11.2019) erneut an den vorderen Plätzen vorbeigefahren. In den Läufen der B-Gruppe wurden Michelle Uhrig und Claudia Pechstein über 1.500 Meter Siebte und Neunte. Im 500-Meter-Männer-Rennen der zweitklassigen B-Gruppe kamen Nico Ihle und Joel Dufter nicht über die Plätze sieben und zehn hinaus. Damit verpassten die Deutschen den Aufstieg in die A-Gruppe, dafür wäre eine Top-drei-Platzierung nötig gewesen.

Massenstart: Pechstein läuft zu bester Saisonplatzierung

Für den abschließenden Massenstart der Frauen Sonntagnachmittag hatte sich nur Claudia Pechstein qualifiziert. In dem Rennen sorgte sie mit Rang sechs für die beste Saisonplatzierung der deutschen Eisschnellläufer. Beim Sieg der Niederländerin Irene Shouten konnte sie im Kampf um die Podestplätze aber nicht eingreifen.

Sprint-Trainer Leger: "Athleten konzentrieren sich auf 1.000 Meter"

Ihle, über 500 Meter Vize-Weltmeister von 2017, erklärte die Sprint-Ergebnisse mit einer veränderten Trainingssteuerung: "Wir haben lange auf einem sehr hohen Level trainiert. Wir sind aktuell noch nicht bereit, die Leistungen so abzurufen, wie wir es gerne hätten. Aber wir sind auf einem guten Weg" , sagte Ihle im ZDF . Sprint-Bundestrainer Danny Leger fügte hinzu: "In Absprache mit den Athleten konzentrieren wir uns in diesem Jahr auf die 1.000 Meter. Da sehen wir ein großes Potenzial, vielleicht bei Olympia in zwei Jahren eine Medaille zu gewinnen."

Ihle: "Wollen in Astana glänzen"

An diesem Wochenende in Polen stand kein 1000-Meter-Rennen auf dem Programm, für den kommenden Weltcup in zwei Wochen in Kasachstan fordert Leger dann vordere Platzierungen: "Wir erwarte eine deutliche Leistungssteigerung in Astana" , so der Sprint-Coach. Ihle versprach: "Beim nächsten Weltcup wollen wir über 1.000 Meter glänzen." Resümierend zu den 500 Metern sagte Leger: "Wir sind auf einem aufsteigenden Ast. Von der Weltspitze der A-Gruppe sind wir noch drei bis vier Zehntel entfernt."

Siege an Shinhama und Wüst

Die Siege in der A-Gruppe gingen über 500 Meter der Männer an den Japaner Tatsuya Shinhama (34,732 Sekunden) sowie über 1.500 Meter der Frauen an die Niederländerin Ireen Wüst mit neuem Bahnrekord (1:56,627 Minuten). Ihle und Dufter liefen in ihren Rennen 35,576 Sekunden sowie 35,675 Sekunden. Uhrig und Pechstein kamen in 2:01,311 Minuten sowie 2:01,815 Minuten ins Ziel.