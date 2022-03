Den Verlust des Aushängeschilds im deutschen Eiskunstlaufen habe sich der deutsche Verband zu großen Teilen selbst zuzuschreiben. Von deutscher Seite habe es nur " zaghafte Angebote " ohne finanzielle Zusicherungen für Savchenko gegeben. " Eine Eiskunstläuferin wie Savchenko hat keine Millionen gescheffelt ", meint Weiss. " Aber sie muss einem Beruf nachkommen und braucht eine finanzielle Zusicherung. Deshalb hat sie in den Niederlanden zugeschlagen. Das ist wirklich sehr traurig. "

Kaum Chancen auf deutsche WM-Medaillen

Eiskunstläuferin Aljona Savchenko trainiert künftig das Nationalteam der Niederlanden.

Schon bei den kommenden Weltmeisterschaften wäre Savchenkos langjährige Erfahrung und Expertise für das deutsche Team von großer Bedeutung gewesen - vor allem mit Blick auf die Zukunft. Für Medaillenhoffnungen in Montpellier sehe es aber so oder so düster aus.

" Keiner unserer Sportler hat wirklich eine Chance, bei den Weltmeisterschaften nach vorne zu laufen ", so Weiss. Und das trotz der Abwesenheit der starken russischen, belarusischen und chinesischen Athleten. Russland und Belarus wurden im Zuge des Ukraine-Krieges ausgeschlossen. Die chinesischen Sportler mussten nach den Olympischen Winterspielen für drei Wochen in Quarantäne und konnten sich nicht vorbereiten.

Starostin im Fokus

Die Hoffnung ruhen nun vor allem auf Nikita Starostin. Der 19-jährige gebürtige Russe hatte bei seinem EM-Debüt im Januar in Tallinn den 13. Platz erreicht. Weiss hofft, dass er in Montpellier diese Leistung bestätigen kann.

Das gleiche gilt für die Paarläufer Minerva Hase/Nolan Seegert, die nach der bitteren Enttäuschung in Peking infolge eines quarantänebedingten Kräfteeinbruchs Seegerts endlich wieder an ihre Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen wollen. " Vielleicht reicht es für die Top Ten ", sagt Weiss. "A ber von Medaillenträumen sind wir weit entfernt. "

" Es fehlt der Biss "

Doch warum hinkt Deutschland im internationalen Vergleich aktuell derart hinterher? Laut Weiss fehlt vor allem im Nachwuchsbereich die Motivation. " Wenn ich das eine oder andere Interview bei den Olympischen Spielen gehört habe, mit welchen Plätzen unsere Sportlerinnen und Sportler zufrieden sind, bin ich erschüttert. Mit dem 17. oder 16. Platz kann man nicht zufrieden sein. Da würde ich mir das ein oder andere kritische Wort schon wünschen. Es fehlt der Biss. "

Zudem stagniert die Nachwuchsarbeit in Deutschland. "Ich könnte keinen Namen nennen, der in zehn Jahren oben mitmischen kann ", meint Weiss.

Mehr Risiko wagen, weniger verwalten

Darüber hinaus agiere der deutsche Verband zu vorsichtig, was sich am Beispiel von Savchenko zeigt. Zwar fließen die Gelder, auch begründet durch das zuletzt durchwachsene Abschneiden, nicht mehr so wie in der Vergangenheit, doch gleiche die strategische Ausrichtung des Eiskunstlaufens in Deutschland eher einem " Totverwalten ". " Man muss auch mal mit einer Frontfrau wie Savchenko ins Risiko gehen und ihr die Mittel geben, etwas aufzubauen " fordert Weiss.

" Wir haben in Oberstdorf, Mannheim, Dortmund und Berlin tolle Trainingsmöglichkeiten. Dazu eine herausragende Sportlerin, die Vieles gewonnen. Sie ziehen zu lassen, ist ein Unding. Nur mit Aljona zusammen, kann man auch den Nachwuchs hochziehen. " Doch dafür bedarf es nicht nur Mut, sondern auch Kreativität im Verband. " Es gibt viele Ideen, wie man das Geld für die Sportler verdienen könnte. Der Blick ist zu engstirnig. "

Zeitplan der Eiskunstlauf-WM in Montpellier