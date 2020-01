Video: Biathlon: Doll Fünfter bei Fourcade-Sieg

Sportschau. . 00:51 Min. . Das Erste.

Trotz Stockbruch, dicker Schramme über dem Auge und einem Schießfehler lief Biathlet Benedikt Doll beim Weltcup in Ruhpolding in der Verfolgung auf Platz fünf. Der Sieg ging an den Franzosen Martin Fourcade. | video