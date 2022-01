Eiskunstlauf-EM in Tallinn: Das Kurzprogramm von Nicole Schott in voller Länge

Sportschau. . 06:10 Min. . Verfügbar bis 13.01.2023. Das Erste.

Am dritten Tag der Eiskunstlauf-EM in Tallinn greifen die Frauen in das Geschehen ein - das Kurzprogramm der deutschen Teilnehmerin Nicole Schott in voller Länge.