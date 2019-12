Video: NBA: Hartenstein trumpft bei Houston-Pleite auf

Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein stand zum ersten Mal in seiner Karriere in der Startformation der Houston Rockets. Diese Chance nutzte der 21-jährige Center und machte sein bestes Spiel überhaupt: 19 Punkte, neun Rebounds, vier Assists. Am Ende konnte das die 112:127-Niederlage gegen die New Orleans Pelicans aber auch nicht verhindern.