Sportschau-Experte Daniel Weiss über eine völlig andere Eiskunstlauf-WM

Vom 23. bis zum 27. März (im Livestream bei sportschau.de und in One) finden in Montpellier die 111. Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf statt. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs werden es " komplett andere Weltmeisterschaften ", meint Sportschau-Experte Daniel Weiss - nicht nur weil die Top-Favoriten aus Russland fehlen. Zudem äußert sich der ehemalige Eiskunstläufer zum Verhältnis zwischen russischen Athletinnen und ihren Trainern sowie einer möglichen Anhebung des Mindestalters im Eiskunstlauf.