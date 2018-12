Jutta Müller studierte Deutsch und Sport. 1949 wurde sie DDR-Meisterin im Paarlauf - gemeinsam mit Irene Salzmann, da es nach dem Krieg keine männlichen Eiskunstläufer mehr gab.

Ab 1955 war Jutta Müller, die auch Mitglied der SED war, Eiskunstlauftrainerin. 57 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen gewannen Athleten, die sie betreute. Neben Kati Witt führte sie auch ihre Tochter Gaby Seyfert zu großen Erfolgen: Sie gewann Silber bei den Olympischen Spielen in Grenoble und wurde je einmal Vize Welt- und Europameisterin.

Weltweit erfolgreichste Trainerin