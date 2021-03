Eiskunstläuferin Annika Hocke: "Wir sind dankbar, bei der WM laufen zu können"

Sportschau: Am kommenden Mittwoch startet die Eiskunstlauf-WM in Stockholm. Wir groß ist die Vorfreude auf das Saisonhighlight?

Annika Hocke: Wir hatten in dieser Saison kaum Wettkämpfe, es waren nur drei in Europa. Nach der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf im September folgte im Dezember die NRW Trophy in Dortmund und vor drei Wochen waren wir beim Challenge Cup in Den Haag. Das ist im Vergleich zu den anderen Jahren extrem wenig. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir überhaupt einen weiteren Wettkampf haben und uns dann mit der ganzen Welt messen können.

Sportschau: Die WM wird ohne Zuschauer stattfinden. Hat das Auswirkungen auf sie und ihre Performance?

Annika Hocke: Das darf es nicht haben. Wir müssen uns irgendwie daran gewöhnen. Ich laufe sehr gerne vor Publikum, weil es eine riesige Unterstützung ist, wenn dir ein paar Tausend Leute zuschauen. Aber es geht im Moment leider nicht anders. Wir sind einfach nur dankbar, laufen zu können.

Sportschau: Wie liefen die unmittelbaren WM-Vorbereitungen ab?

Annika Hocke: Die letzte Woche waren wir in Berlin in unserem Haupttrainingszentrum. Da haben wir zwei Stunden auf und zwei Stunden neben dem Eis trainiert. Wir haben uns ganz normal auf den Wettkampf vorbereitet und sind die Programme gelaufen. Am Samstagmorgen gab es die letzte Trainingseinheit zu Hause, dann sind wir losgeflogen. Zuvor haben wir noch unsere Corona-Tests gemacht. Die hatten wir auch noch einmal in Schweden und sind dann einen Tag in Quarantäne.

Sportschau: Wie hat sich die Corona-Pandemie - abgesehen von den Wettkampfausfällen - auf ihre Saison ausgewirkt?

Annika Hocke: Wir haben in einer Saison kaum Zeit für andere Dinge, da freut man sich schon, wenn man am Wochenende mal seine Freunde sieht oder in ein Restaurant geht. Das geht nun leider für uns alle nicht. Aber wir sind trotzdem in einer glücklichen Situation, weil wir einen "normalen" Tagesablauf haben. Wir können zum Training gehen und verbringen dort vier bis fünf Stunden.

Sportschau: Wie war die Ausrichtung im Training, wenn man sich nie sicher sein konnte, welche Wettbewerbe überhaupt stattfinden?

Annika Hocke: Robert und ich laufen noch nicht lange zusammen und haben noch viel zu verbessern. Natürlich ist man dann traurig, wenn man keine Wettkämpfe hat. Aber dadurch hatten wir keine Motivationsprobleme, weil uns das Training genauso viel Spaß macht. Die Motivation war, dass wir wussten, dass es irgendwann wieder Wettkämpfe geben würde.

Sportschau: Sie laufen jetzt seit knapp zwei Jahren mit Robert Kunkel, wurden Siebte bei den Europameisterschaften, Vierte bei der Junioren-WM 2020 und Zweite bei den deutschen Meisterschaften. Wo sehen Sie sich in ihrer gemeinsamen Entwicklung?

Annika Hocke: Obwohl wir in der ersten Saison mehr als erwartet erreicht haben, sind wir noch ziemlich am Anfang. Im Paarlaufen dauert es einfach, bis man richtig erfolgreich ist. Man wird besser, je länger man zusammenläuft.

Sportschau: Sie halten nach der verletzungsbedingten Absage von Minerva Hase und Nolan Seegert bei der WM die deutsche Fahne im Paarlauf hoch. Wie gehen Sie mit dieser Drucksituation um?

Annika Hocke: Es ist jetzt kein besonderer Druck. Natürlich macht es die Olympia-Qualifikation schwerer, wenn nur ein Paar läuft statt zwei. Aber wir schauen in erster Linie auf uns. Wenn wir auf dem Eis stehen, dann stehen wir dort für uns und müssen unabhängig davon, ob da noch jemand abseits des Eis steht, unser Bestes geben.

Sportschau: Wann hat man die Olympia-Qualifikation denn sicher? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten …

Annika Hocke und Robert Kunkel bei der EM 2020 in Graz.

Annika Hocke: Das ist ein bisschen kompliziert. Wären beide Paare gelaufen, hätten die Platzierungen zusammen 27 ergeben müssen für die jeweilige Qualifikation. Jetzt, wo wir alleine sind, hängt es auch ein bisschen davon ab, welche Nationen vor uns sind. Platz 15 könnte für einen Quotenplatz reichen und Platz zehn für zwei. Es ist aber nur die Möglichkeit auf zwei Plätze und nicht sicher. Muss man abwarten, wer von einem landet.

Sportschau: Also lassen Sie sich von diesen Rechenspielchen auch nicht beeinflussen?

Annika Hocke: Wenn man nicht gut läuft, ist diese Möglichkeit sowieso nicht gegeben. Die Punktzahl und die Platzierung kommen dann mit einer guten Leistung.

Sportschau: Wie schätzen Sie ihre eigenen Chancen bei der WM ein?

Annika Hocke: Wir denken gar nicht in Platzierungen. Wir wollen fehlerfreie Programme laufen und das Bestmögliche zeigen. Ob da jetzt Platz zehn, zwölf oder 15 rausspringt, ist uns relativ egal, solange wir mit unserer Leistung zufrieden sind.

Sportschau: Auch wenn es schwer war, die Konkurrenz zu beobachten in dieser Saison: Gibt es Paare, die sie als Favoriten bei den Titelkämpfen in Stockholm sehen?

Annika Hocke: In Russland war viel los, dort gab es ziemlich viele Wettkämpfe. Die russischen Teams werden sicherlich einen Vorteil haben, weil sie einfach sicher sind. Aber auch die Weltmeister von 2019, das chinesische Paar Sui Wenjing und Han Cong, zählen zu den großen Favoriten, die werden den russischen Paaren ordentlich Konkurrenz machen.

Sportschau: Sie haben gemeinsam mit der Olympiasiegerin Aljona Savchenko trainiert. Was genau war ihre Aufgabe?

Annika Hocke: Sie war unsere Choreografin für das Kurzprogramm. Da haben wir natürlich auch ein bisschen an der Technik gefeilt als wir in Oberstdorf waren. Da wir ja aber hauptsächlich in Berlin trainieren, sieht man sich nur ab und zu. Und in diesem Jahr noch weniger.