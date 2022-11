Eiskunstlauf-GP in Sheffield Roscher/Schuster holen Paarlauf-Bronze Stand: 13.11.2022 14:43 Uhr

Das deutsche Paar Letizia Roscher und Luis Schuster hat beim Grand Prix in Sheffield die Bronzemedaille im Paarlauf gewonnen.

Dem Paar aus Chemnitz unterliefen bei ihrer Kür weder ein Sturz noch größere Fehler. Schon das Kurzprogramm am Freitag war mit einer persönlichen Bestleistung von über 60 Punkten gelungen und hatte das Paar auf den dritten Zwischenrang gebracht.

"Heute hat es uns besser gefallen als bei unserem ersten Grand Prix in den USA" , sagte der erst 21-jährige Schuster. Gemeinsam mit seiner drei Jahre jüngeren Partnerin habe er "an den Würfen und am Schwierigkeitsgrad einiger Elemente gearbeitet. Diesmal hatten wir weniger Druck."

Größter Karriereerfolg

Die Fünften der Junioren-WM waren bei ihrem Grand-Prix-Debüt in Norwood/USA im Oktober Siebte geworden. Nun also der bisher größte Karriereerfolg: "Wir haben viel von Skate America gelernt, wir haben viel Erfahrung gesammelt ", sagte Roscher. "Wir hatten eine Menge Motivation für das Training, um besser zu werden - um die Elemente sauberer zu machen."

Sieg geht an US-amerikanisches Paar

Das Duo wird in Chemnitz von den früheren Weltklasse-Paarläufern Ingo Steuer und Robin Szolkowy trainiert. Bei der Europameisterschaft Anfang des Jahres in Tallinn hatten Roscher/Schuster den 19. Platz erreicht.

Den Sieg in Sheffield holten sich Alexa Knierim und Brandon Frazier aus den USA, Silber ging an Sara Conti und Niccolo Macii (Italien).

Guter sechster Platz für Nicole Schott

Erfreulich auch das deutsche Abschneiden bei den Frauen: Die sechsmalige deutsche Meisterin und Wahl-Oberstdorferin Nicole Schott landete am Sonntag mit insgesamt 181,41 Punkten auf Rang sechs. Auf Platz eins kam die Japanerin Mai Mihara (217,43 Punkte) vor Isabeau Levito (USA/215,74) und Anastasia Gubanowa (Georgien/193,11)