Savchenko hat bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang den Höhepunkt ihrer Karriere gefeiert. Mit ihrem damaligen Partner Bruno Massot gewann sie Gold und begeisterte die Menschen mit ihrer "Jahrhundertkür".

" Es war unser Ziel, das Unglaubliche zu machen. Ich freu mich jedes Mal, wenn ich das höre und sehe ,“ erinnerte sich die 37-Jährige als Sportschau-Gast-Kommentatorin bei der Kurzkür der Paare bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm. Aber: " Ich träume nicht von der Kür, sondern davon, noch Wettkämpfe zu laufen .“ Sie liebe einfach Wettkämpfe und dieses Gefühl, " das Kribbeln im Bauch ".

Savchenko: "Ich bleibe fit, man weiß ja nie.“

Trotz ihrer eindrucksvollen Medaillensammlung mit Olympiagold und den sechs WM- und vier Europameistertiteln träumt die 37-Jährige also weiter von einem Comeback bei den Winterspielen 2022 in Peking: " Ich würde es gerne machen. Wir wären noch in der Lage, um die Medaillen zu kämpfen ", glaubt die gebürtige Ukrainerin. " Ich bleibe fit, man weiß ja nie .“

Allerdings räumt sie ein, dass sie natürlich nicht alleine laufe. " Es ist nicht nur mein Wille ." Deshalb " warte ich ab, ob Bruno mich anruft und fragt, hast du noch Lust. Dann würde ich es machen ," so Savchenko, die in Oberstdorf lebt. " Mit einem anderen Partner wäre es quatsch. Er ist der beste Partner der Welt. Das haben wir bewiesen ." Der 32-jährige Massot lebt in der Schweiz und arbeitet als Trainer.

