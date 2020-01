Fentz bei Eiskunstlauf-DM vorerst nur Zweiter

Bei den deutschen Meisterschaften der Eiskunstläufer in Oberstdorf liegt in der Männer-Konkurrenz eine Überraschung in der Luft. Nach dem Kurzprogramm liegt der favorisierte Paul Fentz nur auf dem zweiten Rang. Angeführt wird die Konkurrenz von Fentz‘ Berliner Trainingskollegen Thomas Stoll.

Stoll läuft zu persönlicher Bestmarke

Der 21-jährige Stoll verbesserte zeigte das deutlich beste Kurzprogramm und verbesserte seine persönliche Bestleistung von 67,69 Punkten um mehr als acht Zähler auf 75,79 Punkte. Für Titelverteidiger Paul Fentz setzte sich dagegen seine bisherige, eher durchwachsene, Saison fort. Fentz ging zweimal aufs Eis und liegt mit 71,03 Punkten auf Rang zwei. Dritter ist Jonathan Heß aus Mannheim. Der Meister wird am Freitag (3.1.19) ab 14 Uhr ermittelt.

DM ist zugleich EM-Quali

Die Titelkämpfe sind zugleich die Qualifikation für die Europameisterschaft vom 20. bis 26. Januar in Graz.