Nicole Schott enttäuscht bei Eiskunstlauf-EM

Nicole Schott hat bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Graz in der Kür enttäuscht. Die Essenerin konnte sich nach Rang 14 im Kurzprogramm auch in der Kür nicht steigern - und verpasst vermutlich die Top 10.

Nervöse und instabile Vorstellung

Enttäuschung im Gesicht von Nicole Schott.

Bei derzeit noch sieben ausstehenden Läuferinnen in der Kür liegt die 23-Jährige auf Rang sieben. Mit 104,20 Kür-Punkten und 162,26 Gesamt-Punkten verpasste Schott ihre selbstgesteckten Ziele neuer persönlicher Bestmarken deutlich. In der Kür lief Schott in dieser Saison bereits zu 120,93 und Gesamt bereits zu 182,71 Zählern.

Schott zeigte wie schon im Kurzprogramm eine nervöse und instabile Vorstellung. Immer wieder konnte sie Sprünge nicht stehen oder verkürzte Sprünge wie den dreifachen Axel zum zweifachen Sprung. Nach einem durchwachsenen Auftritt war Schott die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Nie kam sie an die Form von zwei Challenger-Auftritten heran, in denen sie in diesem Winter auf den dritten Rang gelaufen war – und wegen der sie in die Nominierten-Liste des neu geschaffenen Welt-Eislauf-Verbands-Awards geschafft hatte.

Titel geht (höchstwahrscheinlich) nach Russland

Der Titel wird am späteren Abend noch an eine der drei Russinnen vergeben, die nach dem Kurzprogramm vorn liegen. Alena Kostornaja (84,92 Punkte), Anna Scherbakowa (77,95 Punkte) und Alexandra Trusowa (74,95 Punkte) führen deutlich.