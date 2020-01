Eiskunstläufer Paul Fentz sorgt für starken EM-Auftakt

Fentz hat den deutschen Eiskunstläufern damit einen tollen Auftakt beschert. Mit einem weitgehend fehlerfreien Kurzprogramm zu "Blue Skies" von Sam Harris schaffte es der 27-Jährige auf einen bärenstarken sechsten Platz und nährt damit sogar Hoffnungen auf eine Endplatzierung in den Top Ten, was für die nächste Europameisterschaft zwei deutsche Startplätze bedeuten würde. Nach starkem Auftakt mit dem vierfachen Toeloop und einem dreifachen Axel klappte nur die Kombination nicht ganz, der dreifache Lutz wackelte leicht, es folgte nur ein zweifacher Toeloop. Dennoch stand für den Schützling von Trainerin Romy Österreich am Ende eine persönliche Bestleistung von 80,41 Punkten zu Buche, mehr als zehn Zähler mehr als 2019. " Überwältigend, unglaublich, mir fehlen die Worte. Ich hätte mich auch über Platz neun gefreut, aber das ist Eiskunstlauf: Mal geht es in die eine, mal in die andere Richtung ", konnte es Fentz kaum fassen.

Favorit Aymoz verpasst sensationell Kür-Finale

Es ist das Jahr eins nach Javier Fernandez. Der Spanier, der in den letzten sieben Jahr bei den kontinentalen Meisterschaften nicht zu schlagen war, hat seine Karriere beendet. Die vor einem Jahr hinter ihm Platzierten kämpften nun um die Nachfolge. Einen regelrechten Absturz erlebte dabei der Franzose Kevin Aymoz. Nach einem Sturz beim Vierfachen blieb der EM-Vierte von 2019 und Punktbeste dieser Saison die Kombination komplett schuldig. Auch der Axel misslang. Bedeutete Platz 26 und damit verpasste Aymoz sensationell das Kürfinale.

Tscheche liegt in Führung

In Führung liegt nach einer sauberen Kurzkür der Tscheche Michal Brezina mit 89,77 Punkten, dahinter folgen die beiden Russen Dimitrij Aliew (88,45) und Atur Danieljan (84,63). Die ebenfalls hoch eingeschätzten Mateo Rizzo aus Italien (7.) und Alexander Samarin (13) hatten nicht ihren besten Tag erwischt. Die Entscheidung über die Medaillen fällt bereits am Donnerstag (23.01.2020) ab 18:30 Uhr - bei uns im Livestream.