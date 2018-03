Savchenko/Massot - ein beinahe perfekter WM-Auftritt

Den Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot gelang beim Kurzprogramm der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft am Mittwoch (21.03.2018) ein beinahe perfekter Auftritt. Bei einer ähnlichen Leistung in der Paar-Kür am Donnerstag wäre ihnen der WM-Titel nicht mehr wegzunehmen.