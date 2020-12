DEL-Teamcheck: Titelfavoriten, Herausforderer und Sorgenkinder

EHC Red Bull München

Ausgangslage

München hatte im Sommer und Herbst trotz eines großen Personaletats keine finanziellen Engpässe und hat als einziger DEL-Klub die staatlichen Coronahilfen nicht in Anspruch genommen. Die Mannschaft von Don Jackson ist früh in die Vorbereitung eingestiegen, hat seit Anfang September reihenweise (17) Testspiele bestritten und ist somit eingespielt und im Rhythmus.

Personal

Der Kader des EHC ist im Kern zusammen geblieben. Einziger namhafter Abgang ist Mads Christensen, der mit München drei Meisterschaften feierte. Nach lediglich 18 Einsätzen in der vergangenen Saison wird der Mentalitätsspieler aber eher neben dem Eis vermisst werden. Derzeit ist NHL-Star Dominik Kahun noch in München – sollte die NHL wie aktuell geplant Mitte Januar beginnen, dürften die Münchner nicht mehr allzu lange Freude an dem neuen Mitspieler von Leon Draisaitl haben. Gleiches gilt für den finnischen Center Kalle Kossila.

Prognose

Der Vorjahres-Erste der abgebrochenen Hauptrunde geht auch in die Saison 2020/21 als absoluter Topfavorit. Ein Team gespickt mit erfahrenen DEL-Profis und einem Coach, der auch nach neun deutschen Meisterschaften noch titelhungrig ist, wird wohl kaum zu stoppen sein. Es wäre interessant zu sehen, wie München auf eine Negativserie reagiert, aber zu der wird es wohl gar nicht erst kommen.

Adler Mannheim

Ausgangslage

Seit Ende Juli steht das Team von Trainer Pavel Gross fast durchgehend auf dem Eis – die Spieler haben somit eine extrem lange Vorbereitung hinter sich. Anders als viele andere Vereine mussten die Adler nicht aus finanziellen Gründen auf Kurzarbeit zurückgreifen. Eine in Mannheim bedeutende Personalie ist bereits frühzeitig geklärt worden. Marcel Goc hat im März seine Karriere beendet und ist von nun an als Skills- und Development Coach tätig – primär im Nachwuchsbereich, aber auch bei den Profis.

Personal

Die Adler müssen mit Marcel Goc, Phil Hungerecker und Borna Rendulic drei bedeutende Abgänge hinnehmen. Immerhin der Rookie des Jahres Tim Stützle (NHL-Draft an 3. Position) wird nach der U20-Weltmeisterschaft in Mannheim zurück erwartet. Jason Bast (Köln) und Brendan Shinnimin (Växjö) sollen die weiteren Lücken schließen. Auf der Torhüterposition haben die Mannheimer Felix Brückmann zurückgeholt – eine sehr gute Back-Up-Lösung für Dennis Endras, vielleicht sogar mehr. Topstürmer Andrew Desjardins fällt für die gesamte Spielzeit verletzt aus und die beiden NHL -Spieler Lean Bergmann und Marc Michaelis werden wohl schon bald zurück nach Nordamerika gehen. Die Adler müssen beim Kader nachrüsten - das gilt auch nach der Verpflichtung von Routinier Felix Schütz.

Die Prognose

Auch Mannheim wird durch die Hauptrunde marschieren. Zumal in der Südgruppe die traditionell kniffligen Duelle gegen Köln, Düsseldorf und Berlin von geringerer Bedeutung sind. Mannheim wird dazu in der Lage sein München zu ärgern und zu schlagen. In einer langen Playoff-Serie würden die Adler aber wohl eher den Kürzeren ziehen.

Stand: 16.12.2020, 10:00