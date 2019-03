Ski alpin - "Wonder Woman" Mikaela Shiffrin hat in dieser Saison einmal mehr Skigeschichte geschrieben. Zum Beispiel mit ihrem 40. Slalomsieg im Weltcup. Die 24-jährige US-Amerikanerin setzte sich beim Saisonfinale in Soldeu/Andorra durch und stellte die Slalom-Bestmarke des großen Schweden Ingemar Stenmark ein. Bei der alpinen Ski-WM in Are (Schweden) schnappte sich Shiffrin drei Medaillen (Gold im Slalom und Super-G sowie Bronze im Riesenslalom).