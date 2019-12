Ski alpin: Sorgenkinder Rebensburg und Dreßen

Licht und Schatten bei den Skirennläufern zum Jahresabschluss. Während Weltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin aus den USA nach einem kurzen Tief wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat und im Riesenslalom den Sieg einfuhr, herrschte bei Viktoria Rebensburg Ratlosigkeit. Mit Platz 14 in ihrer Schokoladendisziplin wurde es für die 30-Jährige in Lienz ein " Tag zum Vergessen ". Bemerkenswert lief es für die DSV-Starterinnen im Slalom. Beim letzten Weltcup-Rennen 2019 verpasste Christina Ackermann auf Rang fünf nur um 0,19 Sekunden einen Platz auf dem Podest, Lena Dürr wurde Sechste. Die Männer hatten ihre Auftritte im französischen Bormio, jedoch zum Schluss ohne Thomas Dreßen. Der 26-Jährige verzichtete nach dem neunten Platz in der Abfahrt am Freitag auf weitere Startsauf der eisigen Stelvio-Piste. Der Grund: Das Knie, in dem sich der Kitzbühel-Sieger Ende November 2018 unter anderem einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wurde in den vergangenen Tagen immer wieder dick.