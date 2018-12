Ski Alpin: Im Wechselbad der Gefühle

Freud und Leid lagen beim deutschen Skiverband am zweiten großen Wintersport-Wochenende dicht beisammen. Während Stefan Luitz am späten Sonntagabend in Beaver Creek mit seinem Sieg im Riesenslalom für einen Paukenschlag sorgte, stimmte die schwere Verletzung von Thomas Dreßen traurig. Der Streif-Sieger fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Wie ein erfolgreiches Comeback aussehen kann, machte Luitz vor. Der laborierte vergangene Saison an einem Kreuzbandriss und fuhr bei seinem ersten Rennen nach der Verletzung prompt zum Sieg.