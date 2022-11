EM in Östersund Deutsche Curler bangen um K.o.-Phase Stand: 22.11.2022 13:26 Uhr

Nach der Niederlage gegen die Türkei stehen die deutschen Curling-Männer bei der EM in Östersund mit dem Rücken zur Wand.

Dämpfer für die deutschen Curling-Männer: Das Team um Skip Sixten Totzek unterlag bei der EM im schwedischen Östersund am Dienstag (22.11.2022) der türkischen Auswahl 4:11 und steht nun wie die Türkei bei 3:3-Siegen. Am Abend gilt es gegen Gastgeber Schweden, der die gleiche Bilanz aufweist, die Chance auf die K.o.-Phase zu wahren.

Frauen stoppen Pleitenserie

Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) hatten am Montag ihre Pleitenserie gestoppt. Nachdem das Team um Skip Daniela Jentsch beim 7:8 gegen die Türkei zunächst ihre dritte Niederlage in Folge kassierte, gewann man am Abend mit 9:3 gegen Schottland. Mit einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen hält das Team den Anschluss an die vorderen Plätze.

Nur die vier besten Mannschaften aus den beiden Zehner-Feldern erreichen das Halbfinale. Die Titelkämpfe dienen unter anderem als Qualifikation für die WM 2023 in Ottawa (1. bis 9. April).