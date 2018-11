Die Mannschaft um Skip Daniela Jentsch (Füssen) unterlag im vorletzten Vorrundenspiel den noch ungeschlagenen Schweizerinnen 4:10. Nach einem ausgeglichenen Auftakt mussten die Deutschen im sechsten und siebten End insgesamt sechs Steinverluste hinnehmen.

Nach den Niederlagen am Mittwochmorgen (21.11.18) gegen Schottland (2:9) und am Abend gegen die Schweiz kämpfen Jentsch und Co. im abschließenden Gruppenspiel gegen die bereits qualifizierten Schwedinnen am Donnerstag um den Einzug in die Runde der besten Vier. Ein Sieg würde die sichere Halbfinalteilnahme bedeuten, bei einer Niederlage hängt das Weiterkommen vom Parallelspiel Schottland gegen Schweiz ab.

Deutsche Herren siegen gegen die Schweiz

Die Herren des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) kämpfen ebenfalls noch um den Halbfinaleinzug. Die neu formierte Mannschaft um Skip Mark Muskatewitz (Rastatt) gewann am Mittwoch 7:5 gegen die Schweiz. Mit fünf Siegen aus acht Partien steht Deutschland vor dem Abschluss gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter Schweden (Donnerstag) gemeinsam mit Norwegen auf Platz vier.

sid | Stand: 21.11.2018, 21:32