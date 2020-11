Bobpilotin Laura Nolte ist mit Anschieberin Leonie Fiebig im lettischen Sigulda zu ihrem zweiten Weltcupsieg gefahren. Die 22-Jährige legte zwei Mal die Laufbestzeit in den Eiskanal und gewann souverän.

Beim Saisonauftakt in der vergangenen Woche, ebenfalls in Sigulda, musste Nolte noch einige Schreckmomente püberstehen. Mit ihrer etatmäßigen Anschieberin Deborah Levi war sie nach einen Fahrfehler bereits im ersten Durchgang gestürzt. Diesmal blieb sie cool und fuhr in einer eigenen Liga.

Zwei deutsche Bobs auf Platz zwei

Zeitgleich auf Platz zwei landeteten deutliche 24 Hundertstel hinter Nolte die Duos Mariama Jamanka/Vanessa Mark und Kim Kalicki/Ann-Christin Strack.

Jamanka, die den Weltcupauftakt in der Vorwoche gewonnen hatte, lag nach dem ersten Durchgang nur zwei Hundertstel hinter Nolte. Doch dem furiosen zweiten Lauf von Nolte hatte sie nichts entgegenzusetzen.

Kalicki war von Platz vier ins Finale gegangen und konnte noch das schweizerisches Duo Katrin Beierl/Jennifer Onasanya abfangen, das nach dem ersten Lauf noch Platz drei belegt hatte.

Wegen der Corona-Pandemie waren in Lettland nur sieben Teams am Start. Unter anderem fehlten die starken Bobs aus den USA und Kanada. Das schweizerische Duo Martina Fontanive/Nadja Pasternack stürzte im zweiten Lauf, nur sechs Bobs kamen ins Ziel.