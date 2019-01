Friedrich gelingt "Wunderlauf"

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich bleibt unterdessen im Zweierbob-Weltcup makellos und gewann auch sein Heimspiel in Altenberg. Der 28-Jährige feierte mit Anschieber Thorsten Margis einen souveränen Sieg beim dritten Saisonrennen. Friedrich hatte nach dem ersten Lauf in Lauerposition auf Rang drei gelegen (+0,08 Sekunden), am Ende distanzierte er den zweitplatzierten Kanadier Justin Kripps um fast vier Zehntelsekunden. Bundestrainer René Spies sprach von einem "Wunderlauf in Altenberg" . Friedrich selbst sagte zu seinem 20. Weltcupsieg am ZDF -Mikrofon: "Das bedeutet mir sehr viel vor heimischem Publikum. Wir hatten uns im ersten Lauf etwas verpokert und dazu noch Pech mit dem Wetter. Aber im zweiten Durchgang auf hartem Eis hat es super funktioniert." Dritter wurde der Lette Oskars Kibermanis vor Nico Walther, der den Podestplatz mit seinem Anschieber Paul Krenz nur um sechs Hundertstelsekunden verpasste: "Wir dachten, wir können noch mal angreifen Richtung Podest. Der Lauf war gut, wir wissen nicht, woran es am Ende gelegen hat. Wir freuen uns aufs Viererrennen morgen und geben unser Bestes, damit wir Francesco ein bisschen mehr ärgern können als heute."

Lochner stürzt

Pech hatte der dritte deutsche Schlitten mit Pilot Johannes Lochner. Bei schwierigen Wetterbedingungen kippte er in seinem ersten Zweierbob-Rennen des Winters um. Lochner und sein Anschieber Christopher Weber kletterten zwar selbst aus dem Bob, traten im Finallauf aber nicht mehr an. Bundestrainer René Spies erklärte, auf dem durch Reif ziemlich rauen Eis hätten sich die beiden neben Prellungen auch Verbrennungen im Schulterbereich zugezogen. Ein Start im Vierer am Sonntag sei aber höchstwahrscheinlich möglich.