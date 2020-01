Shootingstar Nolte schrammt am Sieg vorbei

Bobpilotin Laura Nolte und Erline Nolte haben am Samstag (25.01.2020) beim Weltcup in Königssee ihren zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Nach zwei Läufen hatte das Winterberger Duo 0,03 Sekunden Rückstand auf die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada, die nach Streitereien mit dem Verband nun für die USA startet.



Auf Rang drei kam die WM-Zweite Stephanie Schneider vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit Ann-Christin Strack aus Stuttgart. Für Olympiasiegerin Mariama Jamanka ( Oberhof ) setzte sich das Auf und Ab dieses Winters fort: Eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg in Innsbruck wurde sie mit Kira Lipperheide nur Sechste.

Senkrechtstarterin mit Traumbilanz

Die Entdeckung der Saison bleibt aber die 21-jährige Nolte, die mit ihrer gleichnamigen Anschieberin nicht verwandt ist. Sie baute damit ihre beeindruckende Statistik aus: In jedem ihrer erst vier Weltcups fuhr sie aufs Podest, einen gewann sie bereits. Die Jugend-Olympiasiegerin von 2016 war erst zum Jahreswechsel in den Weltcup-Kader gerückt und ist auch für die WM gesetzt.