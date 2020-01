Schneider, die für den BSC Sachsen Oberbärenburg startet, verwies mit ihrer Gladbecker Anschieberin Kira Lipperheide am Samstag (04.01.19) Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka im Schneeregen mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung auf Platz zwei. Die Pilotin vom BRC Thüringen fuhr erstmals in dieser Saison mit Annika Drazek vom TV Gladbeck, die zuletzt wegen muskulärer Probleme pausierte.

Den deutschen Dreifach-Erfolg komplettierte Weltcup-Debütantin Laura Nolte (Winterberg/+0,13) mit Deborah Levi vom BSC Winterberg. " Dieses Ergebnis ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind ", sagte Bundestrainer René Spies im ZDF : " Ich bin auch von den Startzeiten begeistert, die waren auf einem Topniveau. Wir sind sehr gut aufgestellt. "

Humphries mit deutlichen Rückstand Vierte